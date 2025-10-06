VOLLEY, 1° TORNEO DELLE FRAZIONI DI PRIMALUNA: TRIONFA VIMOGNO

PRIMALUNA – La prima edizione del torneo di pallavolo delle frazioni del Comune di Primaluna si è svolta con grande successo, diventando una festa di sport e convivialità che ha coinvolto 51 residenti. L’evento si è tenuto nella palestra comunale ed è stato seguito con interesse da numerosi appassionati e due arbitri.

Nella fase iniziale, a girone unico, il Cortabbio si è imposto con un percorso netto: cinque vittorie per 2-0 nei set. Dietro di lui il Vimogno con quattro vittorie, il Primaluna con due vittorie e un pareggio, seguito dal Barcone, che ha ottenuto lo stesso risultato ma con un quoziente set inferiore. Chiudono la classifica Pessina e Gero, entrambe con un punto ottenuto dallo scontro diretto.

Nelle fasi a eliminazione diretta, Cortabbio e Vimogno sono passati direttamente alle semifinali. Nel primo turno di playoff, il Primaluna ha superato il Gero 2-0 con i parziali di 15-9 e 15-11, mentre il Barcone ha battuto il Pessina 2-0, 15-12 e 15-6, mostrando grande determinazione.

In semifinale il Vimogno ha superato il Primaluna con un risultato di 2-0 (15-11, 15-10), mentre il Cortabbio ha avuto la meglio sul Barcone in una partita tiratissima, chiusa 2-0 con parziali 15-14 e 15-12. Le finali sono state molto combattute e si sono decise entrambe al tie-break. Nella finalina di consolazione, il Primaluna ha rimontato dopo aver perso il primo set 17-20, vincendo il secondo set 20-11 e il terzo 15-11 contro il Barcone.

La finalissima ha visto affrontarsi Cortabbio e Vimogno. Il primo set è stato vinto dal Vimogno 25-19, grazie a molti ace e un gioco molto efficace al servizio. Nel secondo set il Cortabbio ha reagito in maniera brillante, portandosi sul 10-1 e chiudendo il set 25-15. Il terzo e decisivo set è stato dominato da Katia Panzero del Vimogno, che con battute eccezionali ha portato la sua squadra alla vittoria per 15-6, decretando la vittoria finale del Vimogno.

A conclusione del torneo, il presidente dell’A.S.D. Primaluna Nicolò Paroli ha ringraziato gli sponsor, gli atleti, gli arbitri e il Comune per il supporto. La vicesindaca Claudia Paroli si è detta entusiasta per la riuscita della manifestazione, sottolineando la forte partecipazione giovanile e l’importanza di un evento che ha unito sport, divertimento e comunità in un piccolo Comune come Primaluna.

Al termine degli interventi istituzionali hanno avuto luogo le premiazioni di squadra e individuali:

Vimogno: Prima frazione classificata

Cortabbio. Seconda frazione classificata

Primaluna: Terza frazione classificata

Barcone: Quarta frazione classificata

Pessina: Quinta frazione classificata

Gero: Sesta frazione classificata

Premi individuali:

Simone Cattaneo: Giocatore meno giovane (1984) Primaluna

Maria Monticelli: Giocatrice più giovane (2011) Gero

Katia Panzero: Miglior giocatrice Vimogno

Marco Marongiu: Miglior giocatore Cortabbio

Arbitri: Claudio Mapelli di Lecco e Andrea Baldassare di Colico

Segnapunti: Alessia Marongiu

Fotografo: Sandro Marongiu