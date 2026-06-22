FINO AL 29 GIUGNO LA FESTA PATRONALE DI PRIMALUNA: TUTTI GLI EVENTI

PRIMALUNA – La Festa Patronale dei SS. Pietro e Paolo anima Primaluna da sabato 20 a lunedì 29 giugno, unendo celebrazioni religiose, appuntamenti culturali, spettacoli, musica e momenti conviviali.

Sul fronte liturgico, la settimana si aprirà oggi lunedì 22 giugno con la messa alle 20 nella chiesa prepositurale, accompagnata dalla predicazione. Martedì 23 e mercoledì 24, sempre alle 20, sarà recitato il rosario, mentre giovedì 25 alla stessa ora è prevista l’adorazione. Nel fine settimana, sabato 27 alle 18.30 verrà celebrata la messa prefestiva, seguita domenica 28 dalla messa delle 9.30 e, in serata, dalla messa solenne delle 20, cui seguirà la tradizionale processione per le vie del paese accompagnata dal Corpo Musicale S. Cecilia di Cortabbio. La festa liturgica si concluderà lunedì 29 giugno con la messa al cimitero alle 20, in onore dei patroni Pietro e Paolo.

Accanto ai momenti religiosi, il programma civile offrirà numerose iniziative. Sabato 20 giugno, dopo la messa delle 17.30, prenderà il via la XXVI edizione del Palio delle Frazioni, accompagnato da panini e salamelle preparati dagli Alpini di Cortabbio.

La sera successiva, domenica 21, alle 21, la Sala parrocchiale ospiterà una conferenza di Marco Sampietro dedicata al culto dei Santi Pietro e Paolo in Valsassina.

Lunedì 22 alle 21 la piazza della chiesa diventerà teatro dello spettacolo della Nuova Filodrammatica di Primaluna, Me toca anca pagà i tas, con eventuale spostamento al Giardinetto degli Alpini in caso di pioggia. La settimana proseguirà martedì 23 con una caccia al tesoro al campo sportivo organizzata da ASD Primaluna, Biblioteca Comunale, Nordik Ski e Sci Club “Giovanni XXIII”. Mercoledì 24 alle 21 la piazza ospiterà invece la tradizionale tombolata curata dalle Donne del Martedì. La musica sarà protagonista giovedì 25, quando alle 21 il Corpo Musicale S. Cecilia di Cortabbio, insieme alle Moon Light Majorettes, offrirà un concerto in onore dei patroni. Venerdì 26, al campo sportivo, dalle 19 si potrà gustare la cena valsassinese preparata dagli Alpini di Primaluna e dai Pomài de Barcon, mentre dalle 21 la serata proseguirà con un tributo ai Pooh eseguito dal gruppo Goodbye.

Il weekend finale si aprirà sabato 27 con una serata giovane: dalle 19, sempre al campo sportivo, cena fast food e DJ set a cura degli Asnin de Cortabi e degli Alpini di Cortabbio. Domenica 28, dalle 9 alle 19, il lungo Pioverna ospiterà la Fiera della Luna, con prodotti agroalimentari della valle. Alle 17 è prevista una visita guidata alla chiesa prepositurale, Alla fonte della Fede, condotta da Marco Sampietro. Dopo la processione serale si terranno la premiazione del concorso La Chiave di San Pietro, l’estrazione della sottoscrizione a premi e l’incanto dei canestri curato dalle Donne del Martedì. Per tutta la settimana sarà attiva la Pesca di Beneficenza in piazza della chiesa, ogni sera dalle 19.30 e per tutta la giornata di domenica. Dal 21 al 25 giugno sarà operativo anche il servizio bar del Gruppo Amici per Vimogno, mentre dal 24 al 27 giugno la sala parrocchiale ospiterà la mostra d’arte “Emozioni di luce” di Luca Meroni, visitabile il mercoledì e giovedì dalle 20.30 e il venerdì e sabato dalle 19.

La Festa Patronale è realizzata con il patrocinio del Comune di Primaluna e grazie alla collaborazione di numerosi gruppi e associazioni locali, tra cui Amici della Torre, Alpini di Primaluna e Cortabbio, Donne del Martedì, Corpo Musicale S. Cecilia, Biblioteca Comunale, ASD Primaluna, Nordik Ski, Sci Club “Giovanni XXIII”, Asnin de Cortabi, Pomài de Barcon, Sbandieratori e Musici della Torre e Moon Light Majorettes.

RedPri