VERSO IL FUTURO. DALLA STRADA ALLA CIMA: COME NASCE LA NUOVA CABINOVIA

PIANI DI BOBBIO (BARZIO) – Nuova puntata della media partnership tra ITB e il nostro quotidiano on line.

VN segue da vicino e passo dopo passo l’intero iter del cantiere per il rifacimento della telecabina, verso il taglio del nastro della “nuova Bobbio” in vista della stagione invernale 2026/2027.

I lavori stanno procedendo a ritmo serrato su entrambi i fronti.

Quello che oggi appare come un gigantesco puzzle d’acciaio parcheggiato sui camion, tra pochissimi giorni svetterà nel cielo, alto come un palazzo.

I vari componenti della nuova cabinovia arrivano in cantiere completamente separati. Blocchi di metallo, ingranaggi e imponenti strutture d’acciaio che, una volta assemblati, andranno a comporre i sostegni della linea.

A gestire questa complessa operazione c’è il Team Moosmair. I tecnici si sono messi subito al lavoro per muovere e incastrare i pezzi con l’aiuto delle gru: una precisione millimetrica che richiede una preparazione non comune. Nonostante la complessità, i lavori procedono a ritmi serrati: grazie alla velocità della squadra, i sostegni saranno pronti per essere ancorati ai plinti di cemento in men che non si dica.

Strutture che fanno impressione

Visti da vicino, i tubi d’acciaio che formeranno i piloni principali fanno davvero impressione per le loro dimensioni colossali. Questa fase iniziale del montaggio dura solitamente solo qualche giornata, ed è un retroscena affascinante che pochissimi hanno l’occasione di vedere dal vivo.

Le basi sono pronte e i giganti d’acciaio stanno per prendere forma. Secondo voi, quale sarà il pilone più alto di tutta la nuova cabinovia?

> SEGUI QUI IL PROGRESS DEI LAVORI