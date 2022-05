BALLABIO, IL SOSTEGNO DEI DIPENDENTI DELLA ‘COMBI ARIALDO’ AL PROGETTO SUL ‘BARECH’: “PRESERVARE CHI INVESTE SUL TERRITORIO”

Data pubblicazione 12 Maggio 2022

BALLABIO – Dopo le parole spese dalla politica, sul caso del capannone industriale della Combi Arialdo sul pratone del Barech, con una nota viene resa pubblica la posizione dei dipendenti dell’azienda metalmeccanica. I circa 70 impiegati e operai della realtà di Ballabio Inferiore, esportatrice in cinque continenti e 80 Paesi, chiedono che venga preservato chi investe nell’occupazione e nello sviluppo del territorio.

Registrando l’opinione dei lavoratori e parlando di occupazione, non si può non notare come ad oggi non si sia ancora esposta la proprietà né tantomeno si siano espresse le organizzazioni sindacali.

> Ecco in forma integrale il testo sottoscritto dipendenti.