SONDAGGIO VN: DANNI DA MALTEMPO, PER I LETTORI “POSSIAMO FARE MEGLIO”

Data pubblicazione 18 Luglio 2024

VALSASSINA – Esito non “univoco” per l’ultima edizione della nostra consultazione on line, nella quale abbiamo proposto a chi legge VN un’opinione sul tema: “Ogni volta che piove, si contano nuovi danni…“.

Ha prevalso, ottenendo una maggioranza assoluta con il 54%, la voce “Potremmo fare meglio per contrastare”; distanti e a pari merito (col 20% a testa) le risposte “Inevitabile, visto il territorio” e “Alla faccia di chi nega il cambiamento climatico”.

A fondo pagina il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione.

Quest’ultima avrà termine giovedì 25 luglio e affronta ancora una volta un argomento di stretta attualità: “La Valle accoglie al meglio turisti e villeggianti?“.

OGNI VOLTA CHE PIOVE, SI CONTANO NUOVI DANNI.... Potremmo fare meglio per contrastare (54%, 198 Voti)

Inevitabile, visto il territorio (20%, 75 Voti)

Alla faccia di chi nega il cambiamento climatico (20%, 73 Voti)

È sempre il solito magna-magna (5%, 19 Voti)

L'argomento non m'interessa (0%, 1 Voti)

Non ho idee precise in merito (0%, 0 Voti) Totale votanti: 366

Loading ... Loading ...

–

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS