PONTE DELLA VITTORIA, “ALLARME SOCIALE”. COMUNE E PROVINCIA AL LAVORO PER IL PROGETTO BARRIERE

Data pubblicazione 18 Luglio 2024

CREMENO – Sta diventando un autentico “allarme sociale” quanto accade sempre più di frequente al Ponte della Vittoria (oggi un ennesimo tragico episodio). Il sindaco di Cremeno Pier Luigi Invernizzi aveva lanciato anni fa e anche di recente l’allerta, contattando l’amministrazione provinciale di Lecco – competente sul tratto di strada dove è situato il ponte. Obiettivo, la creazione di barriere ad hoc, la cui progettazione è allo studio a cura di un professionista del settore.

Lo stesso primo cittadino conferma a VN di avere nuovamente interessato Villa Locatelli, nella persona del vicepresidente, per accelerare l’iter.

“Ho sentito Mattia Micheli – dichiara in mattinata Invernizzi – che ha ribadito la sintonia della Provincia rispetto alla proposta di porre un sistema di transenne, in modo da impedire gesti estremi – che si ripetono ormai con una impressionante regolarità”.

Se ti trovi in una situazione di emergenza chiama il 112.

Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza o se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o Whatsapp, visita il sito www.114.it.

Se sei un minore in difficoltà e hai bisogno di parlarne con qualcuno o se qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, contatta il Servizio 19696 di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro mediante linea, chat o Facebook, visita il sito www.azzurro.it.

Se sei un adulto in difficoltà puoi chiamare il Telefono Amico allo 199 284 284 oppure via internet www.telefonoamico.it.

