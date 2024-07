LA SEGNALAZIONE: “NIENTE FONTANELLE, SIAMO AI PIANI DI BOBBIO…”

Data pubblicazione 18 Luglio 2024

BARZIO – Ieri, mercoledì, giornata di gite ai Piani di Bobbio per gli oratori lecchesi. Tantissimi bambini in funivia da Barzio e poi su in quota, a giocare, correre e divertirsi. Con un unico piccolo grande problema: l’acqua.

Paradosso segnalato a VN, la risorsa idrica in quel comprensorio non manca – peccato che a fare difetto sia il modo di farla bere. Specialmente quello più semplice e (altrove) diffuso: le fontanelle.

Di questo ci informano, visto che proprio la massiccia presenza di tanti bambini in una giornata calda nonostante l’altitudine ha messo in risalto una carenza che ha del clamoroso. Abbiamo allora fatto delle rapide verifiche ed è emersa la conferma del dato: in tutti i Piani di Bobbio non esiste una fontana.

Invitati da quanti ci hanno svelato questa mancanza abbastanza clamorosa per una località turistica – che oltretutto quest’anno è letteralmente presa d’assalto da grandi e piccini – siamo allora a chiedere a quanti in zona operano

1 di chi sia la responsabilità

2 cosa possa essere fatto per sopperire

3 chi e come interverrà

Tre domande da porre a due soggetti diversi: il Comune di Barzio e l’ITB, la società che gestisce il trasporto a Bobbio (ma non solo).

A entrambi, l’invito più scontato: nel risponderci, non perdetevi in un bicchier d’acqua…

