SKIROLL. MARIA INVERNIZZI SFIORA IL PODIO IN COPPA DEL MONDO

Data pubblicazione 18 Luglio 2024

MADONA (LETTONIA) – Sesto posto nella 7,5 chilometri di Coppa del Mondo di skiroll per la 17enne di Introbio Maria Invernizzi. È iniziata nel migliore dei modi la avventura lettone per la valsassinese che per oltre metà gara è stata in odore di podio.

Ad avere la meglio un’altra azzurra, la 25enne Manna Maria Ghiddi, col tempo di 19’25”02, sul podio la svedese Johanna Holmberg e l’ucraina Daryna Myhal.

Invernizzi ha fermato il cronometro a 20’07”50 dopo una partenza molto forte che le è valsa la terza posizione virtuale per gran parte della sfida. Il calo è arrivato al quarto chilometro ma il piazzamento finale resta comunque importante e vale i primi punti stagionali nella classifica generale.

Oggi sempre a Madona Invernizzi sarà di nuovo sulle rotelle per la prova sprint a squadre in tecnica classica.