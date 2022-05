DEGRADO AL CAMPO DI NARRO, “LE MIE SCUSE AL SINDACO, SEGNALAZIONE SUBITO RACCOLTA”

Data pubblicazione 12 Maggio 2022

Buonasera, prima di tutto Vi ringrazio Sinceramente per l’attenzione data al mio messaggio, attenzione che ha prodotto subito un riscontro positivo.

Questo pomeriggio ho ricevuto un messaggio dal Sindaco Pasquini che mi ha informato di aver cercato di mettersi in contatto con me già a fine Aprile, tentativi a cui purtroppo non ho risposto.

Mi ha chiarito inoltre di aver subito passato, in quei giorni, le foto ad un addetto del Comune perché potesse poi procedere ad accertarsi della situazione e capire come procedere.

Mi preme quindi scusarmi senz’altro per il fraintendimento sul presunto silenzio anche del Dott. Pasquini e per le mie mancate risposte telefoniche.

Posso solo dire che dopo quasi 4 anni dei mancati riscontri raccontati, non avendo ricevuto alcun messaggio di lettura dell’e-mail inviata 3 volte al comune né la comunicazione di possibili contatti da parte del Sindaco o del Comune, ho ritenuto erroneamente che stesse proseguendo il silenzio precedente, provvedendo così a rivolgermi a Voi.

Purtroppo un po’ per problemi tecnici al telefono e un po’ per la mia scelta di non rispondere più a numeri che non mi sono riconoscibili (dopo mesi di chiamate di marketing o di puro silenzio e caduta della comunicazione) le telefonate del Sindaco sono rimaste senza risposta pur senza una volontà cosciente in tal senso.

Mi scuso quindi ancora con il Sindaco Pasquini e con i suoi collaboratori che oggi mi hanno informato della disponibilità anche ad un incontro personale se necessario.

E mi scuso particolarmente anche perché, attraverso esperienze personali molto positive di miei famigliari, ero e sono certo dell’interesse del Dott. Pasquini per il “nostro” territorio.

Grazie ancora per l’attenzione.

Distinti saluti.

M.G.