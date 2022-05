METEO. MATTINATE DI SOLE, POI UN PO’ DI INSTABILITÀ

Data pubblicazione 13 Maggio 2022

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Dopo una fase instabile e fresca, benefica per i nostri territori assetati, nei giorni scorsi abbiamo sperimentato il primo caldo fuori stagione. Un campo di alta pressione si è allungato dall’Europa sud occidentale e in contemporanea dall’entroterra nord africano verso il bacino del Mediterraneo, stabilizzando il tempo con valori termici tipici estivi. Valori pomeridiani che non hanno avuto nessun ostacolo a toccare i 26/27°C ma che nel fine settimana si smorzeranno lievemente.

Difatti nel weekend assisteremo ad un cedimento del campo anticiclonico per mano di correnti fresche ed instabili. La giornata migliore sarà quella di venerdì 13 maggio dove l’alta pressione darà il meglio di sé. Tra sabato 14 e domenica 15 maggio l’instabilità alzerà il tiro, soprattutto nelle ore centrali del giorno. Tempo migliore nelle mattinate con buon soleggiamento.

Le temperature registreranno un lieve calo: mattutine comprese tra 16/19°C, massime tra 26/28°C. Zero termico diurno in calo verso i 3500 metri. Venti deboli e proverranno da Sud Ovest.

Tendenza per lunedì 16 maggio: cieli in prevalenza poco nuvolosi in mattinata, intensificazione della nuvolosità e possibili temporali nel pomeriggio. Venti da deboli a forti in serata proveniente da Nord Est.

Fabio Porro