ALTOPIANO, QUATTRO MUCCHE A PASSEGGIO SULLA PROVINCIALE

Data pubblicazione 21 Maggio 2022

BARZIO/CREMENO – L’attrattività turistica dell’altopiano colpisce ancora: dopo tante nazionalità e appassionati di sport invernali ed estivi, questa volta a passeggiare tra Barzio e Cremeno ammirando le attrazioni del luogo sono quattro mucche, educatamente in fila indiana sul marciapiede.

Per il loro sabato pomeriggio i bovini in questioni hanno preferito la tranquillità nel verde della Strada Provinciale piuttosto che la calca del centro, tra locali e negozi dove a loro non sarebbe comunque concesso entrare.

Scherzi a parte, verso le 16 la presenza delle quattro vacche in fuga è stata segnalata alle forze dell’ordine, ma nell’attesa che il proprietario le raggiunga e le riconduca a pascoli più consoni è necessario procedere con prudenza lungo la SP62 che collega i due paesi.