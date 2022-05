BIZZARRO DAL WEB: “CERCO L’ESORCISTA E TROVO… VILLA DEL VECCHI”

Data pubblicazione 30 Maggio 2022

Buongiorno, scrivo questa breve mail solo ad indicare come oggi i nostri territori possono essere “visti” (o come si dice nel web, “visitati”) da milioni di persone, nei modi davvero più bizzarri.

Non ricordo per quale motivo ero alla ricerca sul web (You Tube) della famosissima colonna sonora del film dell’Esorcista, ma alla prima ricerca, in cima alla lista, mi appare nella sua forma più classica (anche se un po’ “noire”) la nostra bellissima Villa De Vecchi.

Il gusto di questa sorpresa ahimè mi rimane un po’ dolce e un po’ amaro.

Dolce per il numero di visualizzazioni (1,4 M, ovvero un milione e oltre di visitatori), amaro per l’atmosfera che gira intorno a questa foto. Una grandiosa colonna sonora, famosissima, bellissima dal punto di vista musicale, ma che evoca emozioni incerte.

Eppure dalle nostre parti la Villa De Vecchi è vista come una compagna di vita, una grandiosa costruzione che prima o poi qualcuno avrà il coraggio e la pazienza di restaurare, chissà in un domani (molto domani) diventerà luogo dei catering più rinomati (nozze, battesimi, comunioni, feste).

Per ora, agli occhi dello straniero (o come piace chiamarli a noi, i forestieri), la nostra amata Villa de Vecchi è solo una Casa degli Orrori. Peccato. Continua a rimanermi quel gusto di dolce amaro che avevo all’inizio…

Grazie, buona giornata