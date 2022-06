CORTENOVA: CORSI DI DISOSTRUZIONE E ‘DAE’ PER PREPARARSI ALL’ARRIVO DI NOVE DEFIBRILLATORI

Data pubblicazione 1 Giugno 2022

CORTENOVA – Cortenova si prepara all’installazione di nove “defibrillatori semiautomatici esterni” istruendo la popolazione sul primo soccorso e sull’uso dei presidi, più comunemente chiamati Dae.

Mercoledì sera il primo incontro organizzato dall’amministrazione insieme al Soccorso Centro Valsassina, dedicato nello specifico alla prevenzione e alle manovre di disostruzione, ovvero come intervenire in caso di soffocamento, sia su neonati sia su giovani e adulti. Il gruppo di partecipanti ha ben accolto l’iniziativa, che l’amministrazione intende strutturare e riproporre così da coinvolgere la cittadinanza.

Il Comune di Cortenova infatti si è posto l’obbiettivo di installare sul territorio ben otto apparecchiature per l’intervento rapido in caso di arresto cardiaco, più una nona da tenersi a bordo dell’auto di servizio della Polizia Locale. Avere però i Dae “a portata di mano” non basta: affinché questa strategia di prevenzione abbia effetto è necessario che vi siano sempre più cittadini in grado di utilizzarli, per questo motivo al “test” di ieri sera seguiranno altri incontri.

C.C.