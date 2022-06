Data pubblicazione 6 Giugno 2022

ANNONE DI BRIANZA – Finisce con un tributo a Gigi D’Agostino a fare da colonna sonora allo spettacolo pirotecnico l’ottava edizione del Nameless Music Festival, la prima ospitata al Polo Club “La Nuova Poncia” di Annone Brianza. Dopo 40 ore di musica e divertimento, l’ultimo pensiero non poteva che andare ad uno dei dj più rappresentativi della musica italiana e non solo, da tempo in lotta contro una malattia.