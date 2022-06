CASSINA, TRE GIORNI DI FESTA PER I 90 ANNI DEL GRUPPO ALPINI

Data pubblicazione 8 Giugno 2022

CASSINA VALSASSINA – Conferenza concerto e corteo, così il gruppo alpini di Cassina Valsassina festeggia i 90 anni dalla fondazione nel fine settimana dal 9 all’12 giugno. L’associazione conta oggi 35 tra alpini e familiari e dal 2006 è guidata da Luigi Aldeghi.

La prima iniziativa riguarda il Milite Ignoto: giovedì 9 giugno al centro sportivo di Moggio sarà il capitano Maurizio Parolini a narrare la ricerca dei resti mortali i quali, dopo un viaggio solenne da Aquileia a Roma, verranno deposti all’Altare della Patria. Sabato 11 giugno momento per “Canti, coraggio e storie di vita“, questo il titolo del concerto che il Coro Valsassina di Cremeno terrà nella chiesa di Cassina.

Domenica 12 la festa vera e propria con corteo, messa e pranzo. Appuntamento alle 9.30 a Moggio da dove si partirà per un primo omaggio floreale al monumento ai caduti, si raggiungerà poi piazza Teresio Olivelli per l’omaggio ai caduti di Cassina, l’alzabandiera e l’inaugurazione della targa al Milite Ignoto, scelto dal Gruppo Alpini come simbolo del 90esimo anniversario. Seguirà la messa e il pranzo (tutti i dettagli nelle locandine).