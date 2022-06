SCI D’ERBA: ANTONELLA MANZONI AL CANCELLETTO DELLA 26ª STAGIONE. NEL PRESENTE UN TUFFO AL GIGLIO, PER IL FUTURO IL NOME È SCHIAVETTI

Data pubblicazione 10 Giugno 2022

PARLASCO – A tre anni dall’ultima gara disputata, nel fine settimana torna a gareggiare in Coppa del Mondo di sci d’erba la 42enne atleta di Parlasco Antonella Manzoni. Un lungo stop dovuto al Covid (la federazione fermò l’attività nel 2020) ma anche ad alcuni intoppi fisici ora fortunatamente risolti. I prati austriaci di Rettenbach terranno a battesimo il rientro della veterana azzurra in forza al Valsassina Ski Team, una Manzoni comunque grintosa che non mette limiti alla provvidenza.

“Fissare obiettivi diventa estremamente difficile e complicato, io però al cancelletto vado sempre per stare davanti a tutti, lo spirito deve essere quello. Poi accetterò serenamente il verdetto della pista”.

Antonella, la tua sarà una stagione “monca” spiegaci i motivi…

“Durante la pandemia mi si sono aperte nuove prospettive e anche quest’anno me ne andrò un paio di mesi all’Isola del Giglio lavorando come istruttrice di immersione subacquea. Una passione che ho sempre avuto e che sono riuscita a trasformare in lavoro, tornerò a gareggiare nella parte conclusiva della stagione, che terminerà a settembre con i campionati italiani assoluti”.

Quindi sfumano gli obiettivi di tentare l’assalto alla generale di Coppa e afferrare l’unica medaglia che ti manca ai mondiali. La più preziosa…

“E chi l’ha detto? Magari l’anno venturo potrei cimentarmi in tutte le prove di Coppa. Anche se è prematuro dirlo ora. Io sono una che non molla mai, se nella circostanza mi capitasse l’occasione sarei pronta a coglierla al volo”.

Tuttavia dovendosi confrontare con delle ventenni non è semplice tenere botta.

“Giusta considerazione ma quanto sopra non cambia, magari le prendiamo anche secche ma solo dopo aver dato il massimo. Così i rimpianti stanno a zero”.

In casa Italia però resti indiscutibilmente la più forte.

“Sulla carta forse, vi garantisco però che Mazzoncini e Gaspari rispettivamente classi ’97 e 2001, sono in netta crescita, delle atlete molto interessanti. Non sarà facile batterle in futuro”.

In campo maschile, ritiratasi la leggenda Edoardo Frau vincitore di ben sei Coppe del Mondo generali, anche un altro valsassinese e tuo compagno nel team Italia può dire la sua.

“Assolutamente, il nostro Nicolò Schiavetti ha già dimostrato di saperci fare. Normale, è giovane e deve migliorare tuttavia ritengo abbia numeri per ritagliarsi uno spazio importante in questa disciplina”.

Incredibile, stai per iniziare la tua 26esima stagione in Coppa del Mondo…

“Mamma quanto tempo è passato, ero una adolescente piena di speranze e voglia di fare, ho affrontato un lungo percorso in cui pur non essendo una fuoriclasse mi sono tolta le mie belle soddisfazioni. Naturalmente devo ringraziare in primis i miei genitori, ma anche tante altre persone, allenatori e non solo, che mi hanno aiutato a raggiungere questi livelli”.

Anche nella vita ti sei realizzata, tuo figlio Alberto di otto anni lo sta a dimostrare.

“È la cosa più importante al mondo per me, sta al primo posto davanti a tutti”.

Tra le piste in cui ti sei trovata meglio c’è quella a Diniz in Iran.

“Decisamente, un tracciato molto tecnico dove sono riuscita a coglier buoni risultati. In Italia invece cito Asiago, Cortina e Sauris”.

Peccato che voi del Valsassina Ski Team troviate difficoltà ad allenarvi su piste altrettanto belle.

“Sì, da sempre è un po’ il nostro cruccio. In tal senso permettetemi di ringraziare il sindaco di Casargo Antonio Pasquini che ci dà la possibilità di allenarci all’Alpe di Paglio, un salvagente di fondamentale importanza per noi della zona”.

Curriculum di Antonella Manzoni: Mondiali assoluti cinque argenti e quattro bronzi (ultima medaglia, l’argento di Caprun nel 2017); un bronzo e un argento ai mondiali Juniores; tredici podi ai tricolori assoluti; nove ori, tre argenti e un bronzo. 19 volte è entrata nei tre in Coppa del Mondo, undici volte è stata bronzo, cinque argento e tre oro.

Alessandro Montanelli