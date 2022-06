CORTENOVA: DOMENICA L’ARCIVESCOVO DELPINI PER BENEDIRE IL MONUMENTO A MONSIGNOR LAZZARO ACQUISTAPACE

Data pubblicazione 14 Giugno 2022

CORTENOVA – L’arcivescovo di Milano Mario Delpini sarà a Cortenova domenica prossima, festa dei santi Gervasio e Protaso, per benedire il monumento dedicato a monsignor Lazzaro Acquistapace. Alle 10 il vescovo presiederà la messa, seguirà il corteo verso il cimitero e il momento dedicato alla statua. Ale 12 rinfresco nel salone del teatro.

Monsignor Lazzaro Acquistapace è nato a Crevoladossola l’11 maggio 1896 e ordinato sacerdote il 29 maggio 1920. Nel 1933 fece dono alla parrocchia di Cortenova della Via Crucis e nel 1955, anno in cui festeggiò il 35esimo di sacerdozio, donò il nuovo organo. Svolse la sua apprezzatissima opera per molti anni alla Propaganda Fide di Roma dove morì, a 60 anni, il 25 giugno 1956.