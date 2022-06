IL FONDATORE DI CARDANO CONFERMA IL MERCATO ORSO DELLE CRIPTOVALUTE, MA QUANTO DURERÀ?

Data pubblicazione 17 Giugno 2022

Nel mercato azionario si inizia a parlare di mercato orso quando i prezzi scendono di oltre il 20% e si diffonde un senso di pessimismo. Nel mondo volatile delle criptovalute, i prezzi possono spesso salire o scendere del 20% in una settimana, quindi questa definizione non funziona.

Ma non sorprende che diversi esperti del settore e attori chiave parlino ora di un mercato orso delle criptovalute. Dopotutto, il Bitcoin (BTC) è scambiato a più della metà del suo massimo storico e diverse altcoin minori sono scese ancora di più. Inoltre, abbiamo assistito a più di sei mesi di prezzi in calo e azioni laterali.

Tra questi c’è anche il fondatore di Cardano (ADA), Charles Hoskinson, che ha twittato sull’azione dei prezzi della criptovaluta, osservando che nemmeno gli eventi miracolosi miglioreranno il mercato in questo momento. “Sì, si chiama mercato orso”, ha detto. “Questo è ciò che accade. Non c’è niente che lo cambi. Nessun annuncio fa la differenza”.

Hoskinson, che ha la reputazione di parlare chiaro sui social media, ha continuato dicendo che Cardano potrebbe curare il cancro o creare un robot personale per giocare a poker che accompagna la nonna in chiesa e il prezzo di ADA continuerebbe a scendere.

Quanto durerà il mercato orso?

Comprensibilmente, i molti investitori in criptovalute che hanno visto i loro portafogli decimati vogliono sapere quando finirà il dolore. Il problema è che nessuno ha la sfera di cristallo e non sappiamo quando cambieranno i fattori che stanno facendo scendere i prezzi. Tenete presente che il mondo sta affrontando le conseguenze di una pandemia globale. Sebbene esistano degli schemi e si possano fare delle ipotesi sulla base delle performance passate, molto di ciò che sta accadendo ora non ha precedenti.

Un noto investitore e guru delle criptovalute, Raoul Pal, ha dichiarato a Cointelegraph che il mercato orso non finirà finché la Federal Reserve non allenterà le sue misure di restrizione economica. La Fed sta aumentando i tassi di interesse nel tentativo di frenare l’inflazione, che è uno dei principali fattori che hanno portato all’attuale devastazione dei prezzi delle criptovalute. Non solo ha scatenato i timori di una recessione, ma c’è molto meno denaro disponibile per gli asset più rischiosi come le criptovalute. Anche se progetti come Tesla Coin app, continuano a risentire meno di questi problemi.

Vale anche la pena di notare che i mercati ribassisti sono una parte normale dei cicli di investimento. Secondo Seeking Alpha, dal 1928 ci sono stati 26 mercati ribassisti nell’indice S&P 500. Anche la criptovaluta ha visto la sua parte di cali di prezzo prolungati, anche nella sua breve storia. A livello più ampio, questi periodi di correzione possono anche essere salutari. Alcuni dirigenti di criptovalute hanno dichiarato di recente alla CNBC che questo mercato orso potrebbe contribuire a eliminare i cattivi attori.

Questa consapevolezza potrebbe non rassicurare gli investitori in criptovalute, soprattutto quelli nuovi, che cercano di dare un senso alle perdite e si preoccupano che l’intero settore possa fallire, così come i singoli progetti nei loro portafogli. Tuttavia, capire che anche questo passerà può rendere più facile resistere nei momenti difficili.

Come gestire un mercato orso delle criptovalute

Le criptovalute sono investimenti ad alto rischio e non si può negare che alcune non sopravviveranno a lungo termine. I rischi elevati sono la contropartita degli alti rendimenti potenziali di un investimento in una tecnologia relativamente nuova. Per gli investitori a lungo termine, c’è una buona possibilità che le ricompense dei progetti di successo possano compensare le perdite delle criptovalute fallite.

Certamente, quando abbiamo analizzato la situazione delle principali criptovalute di cinque anni fa, abbiamo scoperto che molte delle prime 50 criptovalute del 2017 non sono più in circolazione. Tuttavia, gli enormi guadagni ottenuti da quelle che ce l’hanno fatta significano che se aveste investito 100 dollari in ognuna delle 50 criptovalute principali nel 2017, il vostro portafoglio varrebbe oggi 40.000 dollari. Non ci sono garanzie che i prossimi cinque anni si svolgano nello stesso modo. Tuttavia, è una ragione valida per considerare i vostri investimenti in criptovalute in una prospettiva di cinque, dieci o addirittura vent’anni.

Per un investitore in criptovalute, il modo più importante per sopravvivere a un mercato ribassista è evitare il panic selling. Questo non significa che non si debba mai vendere. Ci sono momenti in cui vendere le criptovalute può avere senso, ad esempio per prendere profitto o perché non si crede più nei fondamentali di un progetto. Ma vendere durante un calo dei prezzi di mercato spesso non fa altro che bloccare le perdite e impedire di beneficiare di un’eventuale ripresa.

Alcuni cercheranno di comprare il ribasso e di acquisire ulteriori attività a sconto. Se questo è giusto per voi dipende dalla vostra visione a lungo termine della criptovaluta e dalla vostra situazione finanziaria. Se state cercando di ridurre il debito o non avete un fondo di emergenza, avete priorità finanziarie più importanti da gestire. Allo stesso modo, se il recente crollo ha scosso la vostra fiducia nelle criptovalute, probabilmente comprare di più non è il piano migliore. Ma se siete ancora a vostro agio con il rischio e avete un po’ di liquidità che non vi serve per altri obiettivi, potrebbe avere senso.

In conclusione

I mercati orso non sono divertenti, ma fanno parte degli investimenti. Non aiuta il fatto che ci siano molte incognite su ciò che accadrà in seguito sulle montagne russe che sono gli investimenti in criptovalute. In definitiva, il modo migliore per sopravvivere è investire solo il denaro che ci si può permettere di perdere e assicurarsi che le criptovalute costituiscano solo una piccola parte del proprio portafoglio. In questo modo, anche un crollo totale del mercato non farà deragliare le vostre finanze.