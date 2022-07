‘ORGANI’, SABATO IL CONCERTO DI WAYNE MARSHALL. VENNE A BARZIO PER STUDIARE E DOMENICA SUONERÀ A MESSA

Data pubblicazione 7 Luglio 2022

BARZIO – L’organista e compositore Wayne Marshall è l’ospite del prossimo concerto della 50ª Rassegna Organistica Valsassinese.

Tra i più apprezzati interpreti al mondo di Gershwin, Ellington e Bernstein, e già alla conduzione delle principali orchestre inglesi, oltre che sul podio a Vienna, Berlino e alla Scala, il musicista arriverà in Valsassina direttamente da Londra dove proprio in queste ore ha ricevuto la medaglia all’Ordine dell’Impero Britannico, e proporrà all’organo Mascioni di Barzio un programma decisamente interessante, originale e ricco di sorprese e improvvisazioni.

Non sarà una prima volta assoluta per Marshall all’organo di Barzio. Lo scoprì infatti tempo fa cercando uno strumento su cui studiare mentre si trovava a Milano per dirigere l’orchestra sinfonica “G. Verdi”. Venne accolto ben volentieri dal parroco don Lucio Galbiati e passò la notte in Sant’Alessandro a suonare.

Oltre all’esibizione di sabato sera (alle 21 in chiesa parrocchiale), Marshall ha anche chiesto – e ottenuto – di poter accompagnare all’organo la messa della domenica. Alle 10.30 accanto all’altare ci sarà un musicista di eccezione.

RedCult