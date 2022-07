ALTOPIANO: SEI CONCERTI ESTIVI PER IL CORO VALSASSINA

Data pubblicazione 10 Luglio 2022

CREMENO – Tour estivo per il Coro Valsassina di Cremeno, che all’alba della ripartenza musicale non si tira indietro e procede convinto nella programmazione corale. Il cartellone concertistico, sostenuto dalle amministrazioni di Cremeno, Barzio, Moggio, Cassina Valsassina e dalla Comunità Pastorale Maria Regina dei Monti, tocca le tradizionali location che hanno visto da sempre il coro esibirsi per la diffusione del proprio repertorio di montagna e d’autore, presentando anche ai turisti della valle la propria identità culturale.

Diretto da Maria Grazia Riva, il coro sarà presentato nei vari appuntamenti da Michele Casadio e da Mario Capelli, che si alterneranno nelle introduzioni ai brani sempre inedite e brillanti. Il repertorio è ricco non solo di contenuti di carattere alpestre ma sorprenderà con brani atti ad evidenziare il lavoro di preparazione dell’organico del Coro.

Il primo appuntamento sarà sabato 23 luglio nella parrocchiale di Moggio alle 21, seguirà il concerto ai Piani di Artavaggio (in collaborazione con la Rassegna Organistica Valsassinese) domenica 24 alle 14, sabato 30 luglio nella parrocchiale di Cremeno alle 21, lunedì 1 agosto nella chiesa di Maggio di Cremeno alle 21, mercoledì 3 agosto nella parrocchiale di Barzio alle 21, giovedì 4 agosto nella parrocchiale di Cassina alle 21.

Il Coro continuerà l’attività anche in autunno con diversi appuntamenti in collaborazione con associazioni della valle.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e non occorrerà prenotarsi.