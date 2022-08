VIABILITÀ STORICA: OK DALLA REGIONE PER IL 2° LOTTO DELLA “TRANSOROBICA”. 3 MILIONI DI EURO PER BOBBIO, ARTAVAGGIO E RESEGONE

Data pubblicazione 2 Agosto 2022

LECCO – La giunta regionale, su proposta dell’assessore a Enti locali e Montagna, ha approvato la convenzione tra Regione Lombardia, Provincia di Lecco e Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera per la realizzazione del secondo lotto della ‘Transorobica’.

Con questo atto Regione Lombardia finanzia con 3,3 milioni di euro gli interventi per il recupero della viabilità storica e la valorizzazione identitaria delle comunità transorobiche.

“Attraverso lo sviluppo di reti di collegamento cicloturistiche – spiega l’assessore alla Montagna – intendiamo favorire lo sviluppo del territorio montano sia in termini di destagionalizzazione delle presenze sia per valorizzare le sue peculiarità storiche, identitarie e ambientali”.

L’intervento costituisce il proseguimento del Primo lotto di interventi in corso di progettazione, già finanziato da Regione Lombardia per l’importo di 3.120.000 euro. Il Primo Lotto coinvolge il settore settentrionale della Provincia di Lecco lungo la dorsale orobica che dal Monte Legnoncino prosegue sul Monte Legnone, il Monte Rotondo e il Pizzo dei Tre Signori, mentre il Secondo lotto coinvolge il settore orientale della Provincia di Lecco lungo la dorsale orobica che dal Pizzo dei Tre Signori prosegue sui Piani di Bobbio, i piani di Artavaggio e il Monte Resegone.

“Si tratta di un passo importante – sottolinea il sottosegretario allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, responsabile anche del Tavolo territoriale per Lecco – verso l’ampliamento dell’offerta sportiva e cicloturistica lombarda che porterà benefici al Lecchese e in prospettiva a tutto il Lario, oltre che alle zone attraversate dal percorso. La realizzazione di questo progetto, possibile grazie al contributo regionale, permetterà di incrementare l’attrattività dei nostri territori, mettendo in luce le bellezze di tante splendide aree oggi poco conosciute al turismo di massa”.

Una volta completata, la Transorobica eserciterà un richiamo forte per 365 giorni l’anno verso gli sportivi, gli amatori e i semplici appassionati delle due ruote di tutta la Lombardia, del nostro Paese e delle aree confinanti. “Aiuterà, così, ad aumentare l’appeal delle località lambite, garantendo – conclude il sottosegretario – nuove opportunità di visibilità e di sviluppo turistico-sportivo, da sfruttare anche e soprattutto in vista dei Giochi invernali del 2026“.

Partner del progetto saranno la Comunità Montana Valle Brembana (Comuni di Valtorta, Ornica, Cusio, Santa Brigida, Averara, Olmo al Brembo, Vedeseta, Taleggio, San Giovanni Bianco e Ubiale Clanezzo) e la Comunità Montana Valle Imagna (Comuni di Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Corna Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Rota d’Imagna e Sant’Omobono Terme, Strozza).

Oltre agli interventi sul tracciato, sono previste opere finalizzate a una moderna fruizione dei percorsi, in particolare la realizzazione di punti di ricarica e-bike e di punti hot spot wifi gratuiti nei centri abitati in corrispondenza dell’arrivo/fine degli stessi, utilizzabili da tutti gli utenti.