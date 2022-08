RALLY: NICOLAJ CIOFOLO DEBUTTA CON DILUVIO E VITTORIA

Data pubblicazione 4 Agosto 2022

LUCCA – Vittoria di classe per Nicolaj Ciofolo e Matteo Sala al Rally Città di Lucca. Il pilota della Muggiasca partecipa quest’anno all’R Italian Trophy su asfalto in zona 6 Toscana su una Clio rs Rally5 1300cc turbo del Team Vsport, scuderia Bluthunder racing Italy.

“La nostra classe si è trovata con gomme da asciutto nel mezzo di un acquazzone imprevisto – racconta Ciofolo – e per due prove su tre abbiamo gareggiato con un po’ di panico, con i tergicristalli al massimo e con ovvie difficoltà ad attaccare. Siamo però riusciti a far meglio di tutti, anche del pilota di casa, e ora puntiamo a far bene anche negli ultimi due appuntamenti”.

Il campionato prosegue a settembre e ottobre con il Rally Casciana Terme a Pisa e con il Rally città di Pistoia. Poi per i vincitori delle zone ci sarà la finale nazionale nel Lazio.

C.C.