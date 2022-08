ALPINI: FESTA A CORTENOVA PER IL 95° ANNIVERSARIO TRA GAGLIARDETTI E ALTI UFFICIALI IN RICOGNIZIONE ALLE BETULLE

Data pubblicazione 8 Agosto 2022

CORTENOVA/MARGNO – Gli Alpini di Cortenova hanno festeggiato il 95esimo di fondazione: le celebrazioni hanno avuto inizio venerdì sera in chiesa a Prato san Pietro con la presenza del coro derviese Delphum; la tre giorni di festa alpina è proseguita sabato sera con musica alla Roccolina e il rancio a base di polenta taragna, porchetta e salsicce.

Domenica alle 9:30 l’ammassamento delle penne nere in largo De Vecchi e sfilata per le vie del paese con il corpo musicale Bruno Colombo di Pasturo con deposizione di una corona di alloro al monumento dei caduti.

Presenti il presidente di sezione Marco Magni con alcuni consiglieri i sindaci di Cortenovae Parlasco Galperti e Busi, i vessilli di Lecco, Milano e Corsico, il gonfalone comunale, i gagliardetti. Alzabandiera e santa messa alla Roccolina, durante il rancio graditissima è stata la presenza annunciata dal presidente Magni del colonnello Massimiano Cigolini, comandante del 5° Alpini e del tenente colonnello Carmelo Pezzino del battaglione Morbegno. Presente anche il colonnello in congedo Mario Benedetti di Cortenova

Nel pomeriggio gli alti ufficiali sono stati in visita al pian delle Betulle in vista del 4 settembre – quando verrà celebrato il 140° anno di fondazione del Quinto Alpini – e hanno sentitamente ringraziato il Gruppo delle penne nere di Cortenova. Al termine della messa il presidente Pietro Casiraghi ha omaggiato i gagliardetti presenti e le autorità con un significativo dono: un piccolo paiolo in rame a significato della tradizione valsassinese della polenta taragna.

M. G.