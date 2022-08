L’ORGANO E IL CORPO UMANO. A TACENO CONCERTO DI ANDREA MACINANTI

Data pubblicazione 17 Agosto 2022

TACENO – Concerto d’organo questa sera alle 21 nella chiesa di S. Maria Assunta a Taceno, appuntamento che fa parte della 50esima Rassegna Organistica Valsassinese. Protagonista Andrea Macinanti che allo strumento “Biroldi” del 1824 proporrà un programma dal titolo “Fabricato alla guisa del corpo umano. L’organo come metafora antropomorfa” con brani di G. Cavazzoni, V. Pellegrini, G. Frescobaldi, B. Pasquini, J. Krieger e A. Diana.

Andrea Macinanti si è diplomato in Organo, Clavicembalo e Canto ai Conservatori di Bologna e di Parma perfezionandosi poi con Klemens Schnorr a Monaco di Baviera. Si è laureato cum laude alla Facoltà di Lettere e

Filosofia dell’Università di Bologna e ha conseguito “con menzione d’onore” un Dottorato di ricerca in Filosofia della Musica all’Università di Ginevra. È docente di Organo al Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna.

Per Tactus ha registrato gli omnia organistici di Marco Enrico Bossi (in 17 CD), Ottorino Respighi e Goffredo Giarda e per Elegia di Guido Alberto Fano e Giovanni Tebaldini. Ha curato numerose revisioni critiche, tra le quali i Fiori Musicali di G. Frescobaldi, l’opera integrale per tastiera di A. Scarlatti e di G. B. Martini (Ut Orpheus), un’antologia di musica italiana per organo, l’Opera Omnia Organistica di M. E. Bossi (Carrara).

Ha pubblicato uno studio sull’analisi e l’interpretazione dei Trois Chorals di César Franck (Carrara) e il volume “Fabricato alla guisa del corpo humano. L’organo come metafora antropomorfa” (Zecchini). Alla pratica della musica unisce quella del Karate (Cintura Nera 5° DAN). Nel 2021 è stato insignito dal Presidente Mattarella del titolo di Ufficiale all’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.