LETTERA: “AUTOSTRADE+MONTAGNE DA AGGREDIRE=DISSERVIZI DA DIGERIRE”

Data pubblicazione 22 Agosto 2022

Gentilissima redazione di VN

A proposito dei recenti proclami sulla pioggia di milioni di euro fatti da esponenti istituzionali della Regione, segnalo quanto sotto.



Stamattina, unitamente ad un villeggiante che cercava un ufficio postale sull’altopiano, sono andato anche all’Asl di Introbio per ritirare l’esito di esami recentemente fatti.



Ebbene, dopo essere passati per ben due volte dall’ufficio postale di Cremeno e per due volte ritornati sui nostri passi, vista la colonna di cittadini che stazionava fuori dallo steso Ufficio ci siamo recati all’Asl di Introbio.

Qui la fila che attendeva fuori dagli uffici è durata solo qualche minuto, ma una volta dentro e preso il numero per la seconda fila, abbiamo atteso oltre quaranta minuti per ritirare un esame!

Il motivo ? – un solo sportello attivo e poi, si era inceppata la fotocopiatrice!



Dopo questi oltre quaranta minuti ad Introbio siamo ritornati all’Ufficio postale di Cremeno convinti che essendo passato mezzogiorno la coda si fosse smaltita: no la coda c’era ancora e sotto il sole cocente delle ore 12 altri 40 minuti di attesa per il proprio turno:

Il motivo ? – una sola persona allo sportello !!! e sportello di Barzio CHIUSO!



A proposito di questa segnalazione suggerirei a quei personaggi che occupano cariche pubbliche e si ergono a sentinelle dell’ambiente di frequentare come bravi alunni “gretini” i corsi accelerati CEPU per contestualizzarsi con la realtà dei problemi dell’altopiano e della Valle.



Per queste “autorità” è sempre più difficile distinguere la realtà della quotidianità dei loro amministrati dai desideri dei padroni del cemento.

Grazie a questo giornale per quanto fa per proteggere l’ambiente.

Un vostro lettore