SPORT: ARTUSI E SCHIAVETTI ALLA PROVA NELLE COPPE DEL MONDO

Data pubblicazione 25 Agosto 2022

VALSASSINA – Impegni al top per lo skiroll e lo sci d’erba nostrano con i portacolori Aksel Artusi e Niccolò Schiavetti.

Aksel Artusi gareggia da oggi in Lettonia nella Coppa del mondo e nei Mondiali juniores di skiroll, chi si svolgono in contemporanea. Il 18enne di Primaluna affronterà oggi la 10 chilometri tecnica classica, domani la sprint, sabato la sprint in tecnica libera e domenica la 20 chilometri con partenza in linea. Lo scorso anno in Val di Fiemme il valsassinese aveva conquistato due argenti e un bronzo, l’obiettivo quest’anno è difendere i metalli e aggiungere altri punti per la classifica generale di Coppa. Artusi infatti è terzo, a pari merito con il norvegese Lars Heggen, ma a sole 5 lunghezze da Malte Jutterdal e a 10 dal leader provvisorio Anton Grahn.

Coppa del Mondo anche per Niccolò Schiavetti, nello sci d’erba. A Dizin, in Iran, oggi e domani sono in programma tre gare: subito gigante e supergigante, venerdì lo slalom. L’uomo di alta classifica per gli azzurri è Lorenzo Gritti, attualmente terzo nella generale, ma il valsassinese non è da sottovalutare, arriva infatti in Asia con la medaglia di bronzo recentemente conquistata ai Mondiali juniores, specialità slalom, e con il secondo posto nella generale della Coppa del Mondo di categoria.