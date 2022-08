Data pubblicazione 27 Agosto 2022

BALLABIO – Sono dovuti intervenire i Carabinieri di Lecco (e la Croce Rossa Valsassina di Balisio) a causa di una “quasi rissa” per banali questioni di viabilità, sabato in via Pertini a Ballabio Inferiore.

Il fatto intorno all’una e mezzo del pomeriggio, quando la caserma cittadina dell’Arma è stata allertata: era in corso infatti un diverbio – che avrebbe portato a discussioni, urla e anche qualche spintone…

