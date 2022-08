MADONA CHE SFIGA, AKSEL… SI ROMPONO I BASTONCINI A 400 METRI DAL PODIO AI MONDIALI JUNIORES

Data pubblicazione 28 Agosto 2022

MADONA (LETTONIA) – Incredibile sfortuna per il giovane campione valsassinese dello Skiroll Aksel Artusi, giunto a un passo dal podio nella mass start ai Mondiali Juniores di Madona (Lettonia). Al termine di una gara fantastica l’atleta di Primaluna ha visto rompersi entrambi i bastoni quando era a soli a 400 metri dal traguardo – finendo per piazzarsi al 16° posto.

Per la cronaca, la competizione è stata vinta dallo svedese Malte Jutterdal davanti al connazionale Anton Grahn e all’altro azzurro Giovanni Lorenzetti. Ma Artusi avrebbe potuto certamente salire sui tre gradini vista la condotta di gara eccezionale, tenuta fin dalla partenza.

Il nostro portacolori – in forza allo Sporting Livigno ma nato sia anagraficamente sia dal punto di vista dello sport in Valsassina – rientra domani in Italia, via Monaco, e martedì ripartirà in direzione Anterselva, per il ritiro con la nazionale AIN di Sci di fondo.

RedSpo

,

LEGGI ANCHE: