UN GRANDE AKSEL ARTUSI SFIORA IL PODIO AI MONDIALI DI SKIROLL IN LETTONIA

Data pubblicazione 27 Agosto 2022

MADONA (LV) – Super sprint oggi ai mondiali di skiroll a Madona in Lettonia. Gara per specialisti, nella quale Aksel Artusi in teoria non dovrebbe nemmeno partecipare: in qualifica invece “stampa” uno stupefacente terzo tempo a soli 5 decimi dallo svedese Lindberg. Passa i quarti, poi la semifinale e arriva alla finale a quattro in cui purtroppo rimane giù dal podio per un soffio.

Un pizzico di rammarico per l’occasione sfumata, ma tanta soddisfazione per un piazzamento del genere in un format molto lontano dalle sue caratteristiche.

Domani si chiude il mondiale con la mass start sui 20 km in tecnica libera, dove il valsassinese in forza allo Sporting Livigno parte molto agguerrito.

RedSpo