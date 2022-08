Data pubblicazione 29 Agosto 2022

CREMENO – Il cane immortalato dalle foto si aggira da giorni in località Pian del Sole, a Maggio di Cremeno. Non sembra avere un padrone, e sebbene non abbia manifestato comportamenti aggressivi non si lascia avvicinare da sconosciuti. Sui social è partito il tam-tam alla ricerca della sua famiglia, che rilanciamo anche su Valsassinanews.