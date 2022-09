LETTERA: “A BARZIO ERBACCE, PARCHI CHIUSI E GIOCHI FATISCENTI. E I TURISTI VANNO A CREMENO”

Data pubblicazione 6 Settembre 2022

Scrivo questa lettera per chiedere alla giunta di Barzio, ma soprattutto al suo primo cittadino, come giustificano il degrado urbano del nostro paese.

Strade dissestate, verde pubblico abbandonato a se stesso, prati che non vengono tagliati, parchi pubblici chiusi o con giochi fatiscenti.

Per non parlare delle poche e mal organizzate manifestazioni, un esempio lo Street food che viene fatto in una zona isolata e periferica del paese. Non sarebbe meglio fare le manifestazioni in centro, in modo da fare lavorare le strutture commerciali?

Vogliamo parlare dei turisti che si spostano a Cremeno per godere delle manifestazioni e attrazioni che a Barzio non fanno.

Ma siamo diventati così poveri oppure i soldi per il turismo sono mal gestiti?

Mi piacerebbe tanto una spiegazione rispondendo apertamente a tuti i cittadini di Barzio che vi hanno votando sperando in un miglioramento.

Grazie

Lettera firmata