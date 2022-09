SONDAGGIO: LETTORI DIVISI SU AMBIENTE IN BALIA DEGLI EVENTI ATMOSFERICI

Data pubblicazione 15 Settembre 2022

VALSASSINA – Non emerge una scelta netta dalla tradizionale consultazione on line promossa su Valsassinanews che ha trattato nell’ultima settimana la situazione del nostro territorio, in balia come nel caso più recente degli eventi atmosferici – sempre più “estremi”. Se da un lato la voce “Il territorio ce lo siamo già giocato…” raccoglie da sola il 41% dei consensi, anche altre proposte ottengono molti voti nell’ultimo sondaggio lanciato dal nostro quotidiano on line.

Un terzo dei partecipanti infatti indica infatti che “Si deve intervenire, specie sulle strade” mentre il 20% sceglie la voce più fatalista (“Poco da fare, la natura prevale”).

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del test, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sul nostro nuovo sondaggio – che avrà termine giovedì prossimo, 22 settembre.

Anche stavolta restiamo su un tema di grande attualità (politica, nella fattispecie), interrogando chi legge VN su cosa chiede ai candidati in vista delle imminenti elezioni nazionali.

IL NOSTRO TERRITORIO IN BALIA DEGLI EVENTI ATMOSFERICI Il territorio ce lo siamo già giocato... (41%, 139 Voti)

Si deve intervenire specie sulle strade (33%, 112 Voti)

Poco da fare, la natura prevale (20%, 67 Voti)

È sempre il solito magna-magna (5%, 18 Voti)

L'argomento non mi interessa (1%, 3 Voti) Totale votanti: 339

