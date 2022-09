IN VALLE IL TERZO POLO E GIUSY VERSACE. PRIMA CON ‘ILLUMINA’ E DON BRUNO, AL COMIZIO TANTI PREMANESI

Data pubblicazione 21 Settembre 2022

INTROBIO – Mezza giornata valsassinese ricca di sorprese quella di lunedì per l’onorevole Giusy Versace. Prima l’incontro organizzato al punto d’ascolto autismo di Margno dell’associazione ‘Illumina di Blu-Valsassina‘, a cui ha partecipato l’iperattivo parroco don Bruno Maggioni, che ha fatto conoscere una onlus fortemente radicata nel territorio, ma pronta ad operare anche a livello nazionale nel campo dell’autismo e della disabilità. Versace ha ascoltato le esperienze delle giovani volontarie del gruppo e spiegato quanto svolto dall’esponente politica nei suoi anni in Parlamento a favore della disabilità, dello sport e del Terzo settore in generale. Ha inoltre risposto alle domande riguardanti le imminenti elezioni politiche, spiegando il perché del suo passaggio e della successiva candidatura nel Terzo Polo.

In serata la conferenza di presentazione dei candidati del Terzo Polo, nella sala civica di Villa Migliavacca, sede del Comune di Introbio.

All’incontro hanno partecipato, oltre a Giusy Versace candidata capolista nel listino plurinominale del Senato anche Stefano Motta candidato all’uninominale alla Camera e Luca Perego candidato al plurinominale alla Camera. Presenti anche i tre coordinatori di del Terzo Polo Giulia Vitali per Italia Viva, Giovanni Sabadini per Azione e Andrea Secchi per Cantiere Lecco; ha presentato e gestito la serata Beppe Mambretti, alla sua ennesima “reincarnazione” partitica.

Durante le due ore di incontro, sono stati toccati molti temi, dalle politiche ambientali a quelle energetiche e a quelle del Terzo Settore, ma soprattutto si è parlato dell’operato del Governo Draghi e della sua prematura conclusione. “Una conclusione che ha spinto molti cittadini a ripensare alla Buona Politica o a riavvicinarsi ad essa, perché solo così si avrà la forza di affrontare le difficili sfide che aspettano il Paese nei prossimi mesi e che i partiti tradizionali non sono più in grado di gestire: il Terzo Polo nasce per questo, per ridare credibilità alla Politica e alla Classe Politica, parlando di competenza e meritocrazia”.

I molti presenti alla serata (spiccava l’ampia partecipazione di premanesi con diversi membri del consiglio comunale) hanno ascoltato con interesse le presentazioni dei candidati, le loro storie e le loro proposte politiche, intervenendo e partecipando attivamente alla discussione.

Ma si parlava di “sorprese”: sono intervenuti il sindaco di Primaluna Mauro Artusi, il consigliere comunale di Pasturo Guido Agostoni (storico esponente del PD, già sindaco pasturese con incarichi in Provincia e Comunità Montana) e il consigliere di Premana Denis Fazzini, che hanno espresso il loro pieno appoggio all’operato del neonato Terzo Polo, auspicando che possa, “grazie ad un buon risultato elettorale alle imminenti elezioni di domenica”, determinare le scelte del prossimo governo.