BRAMBILLA DALLA SICILIA: “IO CI SONO, NON DIMENTICO DI ESSERE LECCHESE”

Data pubblicazione 27 Settembre 2022

LECCO – “Sono stata, sono e sarò il parlamentare di Lecco e di tutta la provincia“. Così la deputata Michela Vittoria Brambilla, dopo la non scontata rielezione alla Camera nel profondissimo Sud, in Sicilia.

“Sono felice – spiega – di aver ottenuto la fiducia degli elettori per la quarta legislatura. Sono stata ministro e presidente di commissione bicamerale, ho rappresentato il paese per tre legislature e alla fine ho pensato che fosse arrivato il momento di presentarmi come candidato di tutta la coalizione, per trattare tra l’altro, con più forza, i temi che mi sono più congeniali: tutela dell’ambiente, della biodiversità e difesa degli animali. Ringrazio i leader di tutti i partiti del centrodestra che hanno convintamente condiviso la mia proposta”.