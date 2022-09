Data pubblicazione 29 Settembre 2022

INTROBIO – Si sono concluse purtroppo con l’esito peggiore le ricerche del 79enne disperso da due giorni in Valbiandino. Come comunicato dai Vigili del Fuoco, in tarda mattinata è stato ritrovato il corpo senza vita dell’uomo.

Ulteriori aggiornamenti appena disponibili su questa pagina.

LE RICERCHE NELLA NOTTE