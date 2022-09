MOTOESTATE: MATTIA MUTTONI CHIUDE IL CAMPIONATO AL 3° POSTO

Data pubblicazione 29 Settembre 2022

CREMONA – A Cremona va in archivio la stagione 2022 dei Trofei MP Exhaust MES, oltre 200 i piloti al via per la competizione più longeva d’Italia, nel panorama dal 1987.

Un weekend che ha messo alla prova i piloti con ogni condizione meteo: soleggiato venerdì, sabato bagnato, domenica dal bagnato delle prime ore all’asciutto del pomeriggio.

Bene si è distinto il pilota di taceno Mattia Muttoni che si piazza al terzo posto nel Trofeo MotoEstate 125 SP, un risultato che gli vale il terzo posto anche nella classifica finale del campionato di categoria.