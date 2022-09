METEO/AUTUNNO PREPOTENTE: PIOGGE E NUBI MA DOMENICA MIGLIORA

Data pubblicazione 30 Settembre 2022

PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’autunno è entrato con prepotenza su tutta la nostra provincia, rovesci e temporali non si sono fatti attendere. Ormai il flusso atlantico è sceso di latitudine e non non trova più nessun ostacolo. L’alta pressione nord africana è da alcune settimane rientrata in patria mentre l’alta pressione delle Azzorre se ne sta tranquilla al largo della penisola iberica.

Nel fine settimana un fronte atlantico riporterà nuove precipitazioni specie nella giornata di venerdì 30 settembre. Piogge per buona parte della giornata, in assorbimento a partire dalla serata. Cadrà nuovamente la neve sopra i 2000 metri. Sabato 1° ottobre nubi presenti al mattino poi ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Domenica 2 ottobre la giornata migliore, con ottimo soleggiamento e temperature in ripresa.

Temperature mattutine comprese tra 12/17°C, Massime tra 16/24°C. Zero termico diurno in rialzo fin verso i 3700 metri. Venti inizialmente provenienti da Sud Ovest, entro sabato proverranno da Nord- Nord Est.

Tendenza per lunedì 3 ottobre: bel tempo e ancora clima molto mite.

Fabio Porro