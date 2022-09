STATALE 36 CONTROMANO: RIMOSSO IL CARTELLO INGANNEVOLE

Data pubblicazione 30 Settembre 2022

LECCO – Rimossa da Anas, su sollecito della Polstrada, la paletta catarifrangente che aveva ingannato un camionista allo svincolo della SS36DIR di via della Pergola, a Lecco.

A seguito della vicenda raccontata dalla stampa, la Polizia Stradale di Lecco ha svolto approfondimenti osservando “la segnaletica accessoria installata sulla cuspide dell’attenuatore d’urto posto a separazione dei flussi veicolari in uscita dalla SS.36 RACC verso Milano e in immissione da Lecco per la medesima arteria principale”. E ne è emerso che…