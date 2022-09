VACCINO ANTI-COVID: AL VIA OGGI LA 4ª DOSE PER GLI OVER 12

Data pubblicazione 30 Settembre 2022

MILANO – Da venerdì 30 settembre 2022 potranno accedere alla seconda dose di richiamo anche i cittadini di età pari o superiore a 12 anni, come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute.

La quarta dose è raccomandata in via prioritaria alle seguenti categorie: cittadini over 60, persone con elevata fragilità di età pari o superiore ai 12 anni, operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani, donne in gravidanza.

L’appuntamento per la quarta dose può essere prenotato attraverso la piattaforma prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, purché siano trascorsi almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo. Le donne in gravidanza possono accedere alla quarta dose recandosi senza prenotazione (libero accesso) in uno dei centri vaccinali della Lombardia.

