CERCASI “BADONIANI” PER FESTEGGIARE I 75 ANNI DELL’ISTITUTO LECCHESE

LECCO – L’Istituto “A. Badoni” si accinge a festeggiare i suoi 75 anni di presenza nella nostra città e vorrebbe farlo insieme a coloro che hanno contribuito a scriverne la storia. In questo lungo periodo infatti, numerosi studenti sono passati dalle aule di questo edificio che, da ospedale militare, è stato convertito in ambiente di formazione per tante generazioni!

Molti sono i ragazzi che lì hanno posto le basi del proprio futuro per diventare periti, operai, ingegneri, dirigenti d’azienda e non solo, sviluppando quel solido senso di appartenenza che rimane per tutta la vita e che, a distanza di anni, rende ancora orgogliosi di aver frequentato “il Badoni”…