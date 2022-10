CARABINIERI: IL NUOVO COMANDANTE CARPARELLI È SCRITTORE E ISTRUTTORE DI TIRO. “MA L’ARMA È LA PERSUASIONE”

Data pubblicazione 4 Ottobre 2022

LECCO – “Avendo lavorato a lungo a Milano già conosco il territorio lecchese – spiega il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lecco Colonnello Alessio Carparelli presentandosi alla città -. Lecco è una realtà poliedrica, c’è la criminalità violenta e c’è la criminalità fraudolenta e proprio quest’ultima ora è la più delicata perché aggredisce fasce critiche della popolazione. Lavoreremo anche per contrastare la criminalità mafiosa che non va affatto trascurata: a Lecco si tratta di un fenomeno radicato negli anni quindi spetta lavorare in profondità”.