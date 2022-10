ALLA RSA SANT’ANTONIO DI BARZIO UNA GIORNATA SPECIALE COL CORO AUSER

Data pubblicazione 8 Ottobre 2022

Quando ci sono giornate così, il tempo è come se per qualche ora restasse “sospeso”: niente pandemia, niente pensieri, solo il viso felice degli Ospiti illuminati da un sole meraviglioso che faceva sembrare di essere in estate.

Nel cielo oggi non c’era una nuvola, il coro degli Auser di Lecco ha intrattenuto Casa Sant’Antonio con canti della Valsassina e canti popolari: meraviglia. Ogni anziano è stato coinvolto, nel giardino o sul terrazzo, in base a quello che era il loro desiderio del momento.

C’era una sensazione di pura magia: il colore del cielo, la luce del sole, il volto delle persone presenti.

Pura meraviglia, gioia, divertimento e commozione.

Grazie a tutte le persone coinvolte, agli operatori che hanno aiutato a preparare ed accompagnare gli Ospiti, al coro Auser che ci ha regalato un pomeriggio davvero speciale.

–

Dott.ssa Veronica Bonicalzi



Direttore di struttura

Rsa Casa Sant’Antonio