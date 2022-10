ERASMUS+, AL CFPA DI CASARGO DUE PROFESSORI PORTOGHESI

Data pubblicazione 28 Ottobre 2022

CASARGO – Volge al termine la settimana di Erasmus+ che ha visto ospiti al Cfpa di Casargo due docenti di due scuole portoghesi provenienti dai paesi di Lamego e Portalegre.

Ripresi a pieno ritmo i progetti di scambio formativo alla scuola alberghiera dell’Alta Valsassina, sempre occasione preziosa per interagire con i professori e gli alunni. Durante la settimana Ugo Santana, docente di cucina, e Maria Vittoria Santos, docente di alimentazione, hanno sperimentato la preparazione di tipici piatti della tradizione italiana interagendo con i docenti teorici e pratici in un’operazione di job shadowing, un’opportunità di Erasmus Plus per docenti e insegnanti.

“Abbiamo colto con piacere questa opportunità perché riteniamo che le attività di Job Shadowing rappresentino una valida opportunità per gli insegnanti di adeguarsi ai rapidi cambiamenti e alle richieste che derivano dalla società attuale. Come scuola siamo sempre attenti ai mutamenti dello scenario del lavoro e delle tendenze del settore perché è fondamentale per offrire una proposta formativa sempre aggiornata sia agli studenti che ai docenti” commenta Marco Cimino, direttore del Cfpa Casargo.

I docenti portoghesi hanno espresso il loro apprezzamento per l’esperienza svolta e per aver avuto la possibilità di visitare le aziende del territorio, ritenendosi soddisfatti di quanto appreso in sinergia con i docenti della scuola.