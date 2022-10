ATTUALITÀ. FESTA DI HALLOWEEN: COSA È E DA DOVE VIENE

Data pubblicazione 31 Ottobre 2022

LECCO – Quando si pensa alla festa di Halloween è inevitabile l’associazione mentale con streghe, zombie, mostri, dolcetti, scherzi e zucche. Tuttavia non tutti conoscono la storia e le origini di una festa che è diventata molto popolare anche in Italia. Halloween affonda le sue radici in un passato lontano e nel corso della storia ha subito molte trasformazioni.

Le origini

Le origini della festa di Halloween risalgono alla festa celtica di Semhain, che coincide col il capodanno celtico. I Celti misuravano il tempo in base alle stagioni e ai cicli del raccolto. E Semhain era la festa che…