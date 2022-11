DOMENICA IN VALVARRONE AUTO “SUI TORNANTI DI SUEGLIO”: I DETTAGLI

Data pubblicazione 5 Novembre 2022

SUEGLIO – Domani, domenica 6 novembre, è in programma la gara non competitiva dinamica “Sui tornanti di Sueglio”, articolata lungo i 5 chilometri di di curve, controcurve e appunto tornanti tra il centro della località in Valvarrone e la località di Artesso. La manifestazione organizzata dall’associazione milanese “Nova solidale ASD” è denominata anche Accademia del tornante. Per tutta la durata dell’evento, rivolta ad auto storiche e moderne, stradali e da competizione, la strada comunale rimarrà chiusa al traffico.