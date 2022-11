CREMENO, PAURA PER LE FIAMME SUL SUPERMERCATO: TUTTO RISOLTO

Data pubblicazione 8 Novembre 2022

CREMENO – Principio di incendio, scaturito dalla caldaia, e guaine in fiamme sul tetto del supermercato di Cremeno, mentre era in corso la catramatura della superficie di copertura.

Pochi minuti di paura all’ora di pranzo, in un momento di pausa per gli operai che lavoravano sull’edificio, tutto risolto in pochi minuti grazie all’intervento dei proprietari e degli stessi operai che hanno utilizzato numerosi estintori.

Sul posto immediatamente i tre agenti della Polizia Locale dell’Altopiano, successivamente sono giunti i Vigili del Fuoco dal comando di Lecco con due autopompe e una autoscala.

RedCro