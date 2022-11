METAVERSO: AUMENTANO GLI INVESTIMENTI DELLE AZIENDE NELLA REALTÀ VIRTUALE DI ZUCKERBERG

Data pubblicazione 9 Novembre 2022

Il recente investimento di Mark Zuckerberg nella realtà virtuale ha spinto molti utenti a chiedersi cosa sia il metaverso. Si tratta di un termine usato per descrivere un mondo basato sulla realtà virtuale, e abitato da esseri umani, ognuno con il proprio avatar digitale. Viene spesso descritto come una sorta di “utopia digitale”, perché permette alle persone di sfuggire al mondo reale e ai suoi problemi. In realtà viene anche giudicato come un’incredibile opportunità di business, e ciò spiega l’aumento degli investimenti nel metaverso da parte delle aziende.

Perché conviene investire nel metaverso?

Ci sono molte ragioni per cui le aziende dovrebbero investire nel metaverso. Innanzitutto, si tratta di una tendenza in crescita: sempre più persone sono interessate alla realtà virtuale e alle sue potenzialità, e qui si parla di un mercato dalle opportunità infinite. In secondo luogo, il metaverso offre un nuovo modo di interagire con i clienti e i dipendenti: è un’esperienza completamente immersiva, che permette alle aziende di creare esperienze uniche, e nuove forme di contatto, come sempre utili per aumentare il fatturato e l’awareness del brand. Non a caso, gli investimenti nel metaverso stanno interessando sempre più aziende, e i requisiti per entrare a far parte di questa fetta di mercato sono talvolta semplici, altre volte più peculiari.

Sicuramente è necessario disporre di dispositivi di ultima generazione e di un accesso alla rete , come ad esempio internet wifi, oltre che dotarsi di un team di esperti in blockchain e VR (virtual reality). Ad oggi esistono già dei volti noti sul panorama italiano che hanno deciso di puntare sul metaverso, come nel caso di aziende come Gucci, insieme ad artisti come Achille Lauro. Si parla nello specifico del loro esordio su Roblox, un videogame di categoria MMO che sfrutta appunto le logiche del metaverso. In sintesi, investire nel metaverso consentirà alle aziende di migliorare la lead generation, di raggiungere un target molto più ampio e variegato, e di legare il proprio brand ad un fenomeno destinato a diventare di tendenza.

Aziende e metaverso: alcuni esempi virtuosi