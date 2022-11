PIANI DI BOBBIO: PER I BARZIESI STAGIONALE SCONTATO DEL 50%

Data pubblicazione 10 Novembre 2022

BARZIO – Il Comune di Barzio informa i cittadini residenti che possono avvalersi di condizioni agevolate per l’acquisto degli skipass stagionali 2022/2023 per i Piani di Bobbio.

A seguito di accordi intercorsi tra il Comune di Cassina e la società Itb – Imprese Turistiche Barziesi, il sindaco Arrigoni Battaia annuncia che anche per questo inverno i cittadini residenti potranno acquistare lo stagionale per le piste barziesi a 330 euro – ovvero con lo sconto del 50% sul prezzo intero di 660 euro – mentre per i minorenni il biglietto sarà gratuito.

I cittadini interessati all’agevolazione dovranno recarsi alla biglietteria della funivia per i Piani di Bobbio nei giorni feriali e muniti di documento di identità, entro e non oltre il 7 dicembre, momento dal quale la promozione non sarà più valida.