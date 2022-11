BARZIO SCOMMETTE SULLA COMUNITÀ ENERGETICA. RISPARMIO IN BOLLETTA E RISPETTO PER L’AMBIENTE

Data pubblicazione 11 Novembre 2022

BARZIO – Nelle prossime settimane i cittadini barziesi, i proprietari di seconde case e i titolari di attività commerciali potranno, tramite la compilazione di un semplice questionario, esprimere il proprio interesse ad aderire a una “Comunità energetica”, ovvero a una sorta di associazione di utenti e produttori che condividono fra loro l’energia autoprodotta attraverso fonti rinnovabili.

“Questa iniziativa nasce su input di Regione Lombardia, che ha pubblicato una manifestazione d’interesse per la presentazione di progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili – spiega il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia – Si tratta di una pre-analisi sul territorio per valutare la possibilità di dar vita a una o più comunità energetiche. I cittadini potranno esprimere il proprio interesse, che non è comunque vincolante. Sulla base dei dati raccolti nei comuni, elaborati ed analizzati, l’amministrazione comunale ha la possibilità di proporsi nella costituzione di una comunità energetica, successivamente la Regione valuterà in quali aree concretizzare il progetto e procederà, poi, con la pubblicazione del bando per l’installazione degli impianti”.

I cittadini potranno scaricare dal sito istituzionale, o reperirlo presso gli uffici comunali, un modulo da compilare e consegnare personalmente in comune o inviandolo a info@comune.barzio.lc.it, con tutte le informazioni necessarie alla manifestazione di interesse. La manifestazione di interesse può essere espressa anche scrivendo una mail al comune, con tutti i dati richiesti ed esprimendo il consenso al trattamento dei dati personali.

I cittadini potranno ritirare un volantino illustrativo, con tutte le informazioni necessarie a comprendere il progetto che, se attuato, porterà risparmio energetico e maggior rispetto per l’ambiente. Inoltre i soggetti che parteciperanno alla comunità energetica avranno anche un beneficio economico in termini di risparmio sui costi dell’energia elettrica consumata o prodotta dalla comunità.