STUDENTESSA DENUNCIA “VIOLENZA SESSUALE”: ASSOLTI 2 DOCENTI DEL CFPA

Data pubblicazione 12 Novembre 2022

LECCO – Il tribunale di Lecco ha scagionato entrambi i prof del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo, a processo per l’accusa di violenza sessuale aggravata lanciata da una studentessa sedicenne della scuola in Alta Valsassina.

A gennaio di quest’anno, stando alla denuncia della famiglia della giovane un docente avrebbe toccato il fondoschiena della ragazza mentre il secondo insegnante avrebbe formulato un apprezzamento allusivo (“con quel fisico dovresti lavorare in un bar e attirare i clienti…”) e si sarebbe poi strusciato contro la stessa allieva.

I due, di 55 e 57 anni, hanno smentito le accuse e i loro legali hanno ricordato come 30 anni di professione non abbiano ricevuto un solo provvedimento disciplinare. Sentiti come testimoni anche alcuni studenti della stessa classe della sedicenne, i quali hanno a loro volta negato le circostanze addebitate ai loro prof.

Il Giudice dell’Udienza Preliminare ha mandato assolti i due docenti imputati, con formula piena, dopo che la pubblica accusa aveva avanzato analoga richiesta.

RedGiu